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Грозит ли миру вспышка новой пандемии из-за вируса Нипах?

Специалисты из США считают, что вирус Нипах, который часто передаётся от летучих мышей людям, может спровоцировать новую пандемию. Мнение американских экспертов в интервью "Правде. Ру" прокомментировал профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Грозит ли миру вспышка новой пандемии из-за вируса Нипах?

"Есть такой вирус, и он действительно вызывает тяжёлые заболевания типа менингита. Я уже давно про него ничего не читал, потому что последние 10 лет он  никаких особых проблем людям не создавал.

Не очень понятно, как этот вирус может вызвать пандемию, потому что к России он точно не имеет никакого отношения. У нас другой климат, нет таких летучих мышей, нет ничего для его распространения. В отличие от других инфекций, он от человека к человеку не передаётся, только от летучих мышей - человеку. К тому же для этого нужна ещё довольно низкая санитарная культура.

Когда этот вирус был распространён в Бангладеше, то механизм его передачи был следующий: местные жители на пальмы вешают горшочки (как у нас для берёзового сока), делают надрез и туда стекает пальмовый сок. Потом его пьют, соответственно. А сверху на ветке сидит летучая мышь и иногда просто гадит в этот горшочек. Никто на это никакого внимания не обращает. Потом человек заболевает.

Нужно руки мыть перед едой, а также овощи и фрукты, и всё будет в порядке. От человека к человеку этот вирус не передаётся", — заявил собеседник "Правды. Ру".

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