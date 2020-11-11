Специалисты из США считают, что вирус Нипах, который часто передаётся от летучих мышей людям, может спровоцировать новую пандемию. Мнение американских экспертов в интервью "Правде. Ру" прокомментировал профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

"Есть такой вирус, и он действительно вызывает тяжёлые заболевания типа менингита. Я уже давно про него ничего не читал, потому что последние 10 лет он никаких особых проблем людям не создавал.

Не очень понятно, как этот вирус может вызвать пандемию, потому что к России он точно не имеет никакого отношения. У нас другой климат, нет таких летучих мышей, нет ничего для его распространения. В отличие от других инфекций, он от человека к человеку не передаётся, только от летучих мышей - человеку. К тому же для этого нужна ещё довольно низкая санитарная культура.

Когда этот вирус был распространён в Бангладеше, то механизм его передачи был следующий: местные жители на пальмы вешают горшочки (как у нас для берёзового сока), делают надрез и туда стекает пальмовый сок. Потом его пьют, соответственно. А сверху на ветке сидит летучая мышь и иногда просто гадит в этот горшочек. Никто на это никакого внимания не обращает. Потом человек заболевает.

Нужно руки мыть перед едой, а также овощи и фрукты, и всё будет в порядке. От человека к человеку этот вирус не передаётся", — заявил собеседник "Правды. Ру".