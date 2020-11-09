Американские специалисты считают, что вирус Нипах, который часто передаётся от летучих мышей людям, может спровоцировать новую пандемию, сообщает Express.
Вспышки данного заболевания ежегодно наблюдаются в густонаселенных районах Бангладеш и Индии. В 90% случаев болезнь приводит к летальному исходу, так как от этого вируса нет лекарств и вакцин.
Обычно заражение происходит через фрукты, на которых имеются следы слюны больного животного.
Учёные утверждают, что вспышки вируса участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Кроме того, вирус может мутировать, и новые его версии могут быть намного опаснее.
В 2018 году вспышка этого заболевания произошла в штате Керала (Индия). ВОЗ включила Нипах в список опасных возбудителей, которые могут спровоцировать пандемию. По словам учёных, вирусом можно заразиться воздушно-капельным путем или при контакте с инфицированными животными и человеком.
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