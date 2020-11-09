Российские вирусологи: мутации COVID не так страшны, как в мире говорят

С ростом числа инфекций Covid-19 во всем мире, всё громче звучат голоса учёных-вирусологов о том, что вирус мутировал и его становится труднее победить.

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Минздрава России Александр Горелов уверяет — поводов для паники нет. Он пояснил, что геном болезни, действительно, изменился, но "очень незначительно".

"Есть коронавирусные мутации, но обострения инфекции нет, — сказал Горелов в интервью РИА Новости. — Мутация затрагивает не более 1% вируса, поэтому имеющиеся в настоящее время тесты могут выявить мутировавший коронавирус."

Российские вакцины справляются с мутациями COVID

Напомним, в октябре разработчики второй зарегистрированной в России коронавирусной вакцины отмечали, что они обнаружили более 100 мутаций вируса.

По словам Рината Максютова, гендиректора "Вектора", эти изменения недостаточно существенны, чтобы повлиять на эффективность вакцины.

"Мы постоянно проводим секвенирование всего генома и выявляем возможные мутантные варианты, — сказал он. — Эти изменения не являются критическими и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины."

К слову, в октябре же российский эпидемиолог Анатолий Альтштейн предположил, что мутации Covid-19 действительно могут быть "полезны для человека", способствуя очевидному снижению летальности заболевания, объяснив, что изменение вряд ли связано только с "достижениями медицины".

По словам Альтштейна, раньше коронавирус убивал от 10 до 15 % инфицированных, а сейчас это число составляет около 0,5%.

Читайте также:

Тестирование вакцины от COVID-19 на детях начнутся в начале 2021 года