За всё время пандемии коронавируса в России специалистам удалось обнаружить более ста штаммов этого опасного недуга.
Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", — утверждает эксперт.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.