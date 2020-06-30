В России обнаружено более 100 штаммов коронавируса

За всё время пандемии коронавируса в России специалистам удалось обнаружить более ста штаммов этого опасного недуга.

Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.