Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На Украине начнут производить снаряды для советских "Градов"
Приложение TikTok подозревают в масштабном сборе персональных данных
Букмекеры оценили шансы ЦСКА и "Спартака" в сегодняшнем дерби
МТС разработала приложение с голосовым помощником "Марвин"
Польшу ждет второй тур президентских выборов
Американская футболистка отказалась преклонить колено перед BLM
В Испании запустили приложение для контроля COVID-19
До 90% дошла явка на электронном голосовании
Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика

В России обнаружено более 100 штаммов коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

За всё время пандемии коронавируса в России специалистам удалось обнаружить более ста штаммов этого опасного недуга.

Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", — утверждает эксперт.

Последние материалы
Американская футболистка отказалась преклонить колено перед BLM
В Испании запустили приложение для контроля COVID-19
До 90% дошла явка на электронном голосовании
Доктор наук объяснил последствия мутации коронавируса
Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика
Более 2,2 тысячи москвичей победили COVID-19 за сутки
Менеджер Нурмагомедова раскрыл информацию о его доходах
В России обнаружено более 100 штаммов коронавируса
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Звезде "Глухаря" Виктории Тарасовой требуется срочная операция
Популярное
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Бывший СССР
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Общество
Названа дата начала учебного года в России
Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Телефонный фронт Закира Гасанова
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Телефонный фронт Закира Гасанова
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ