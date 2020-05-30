Тестирование вакцины от COVID-19 на детях начнутся в начале 2021 года

Директор центра вирусологии "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19.

«После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть, включать детское население, так и по различным другим показателям», — заявил он.

Максютов также отметил, что испытание вакцины на детях будут проводиться в начале 2021 года.