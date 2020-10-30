Кофе и зелёный чай снижают риск смерти от COVID-19

Такие популярные напитки как кофе и зелёный чай помогут создать дополнительную защиту от COVID-19, сообщает "Медик Форум".

Данное открытие особенно важно для людей, страдающих диабетом, так как они находятся в группе риска. У людей с этим заболеванием коронавирус чаще протекает в тяжёлой форме.

Учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что ежедневное употребление кофе и зелёного чая снижает уровень смертности среди людей с диабетом второго типа на 63%.

Четыре чашки зелёного чая способны на 40% снизить риск смерти от любых причин.

Среди диабетиков, употребляющих от двух чашек кофе в день, уровень смертности снизился на 41%.

Специалисты рекомендуют употреблять эти напитки без добавления сахара, молока и других добавок с высоким содержанием жира.

Ранее "Правда. Ру" писала, что японский чай Матча продлевает жизнь.