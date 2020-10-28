Японский чай матча продлевает жизнь

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, самая высокая продолжительность жизни наблюдается в Японии. Учёным удалось выяснить, в чём же заключается секрет японского долголетия.

Оказывается, что высокая продолжительность жизни среди жителей Страны восходящего солнца объясняется культурой пития чая и питанием.

В частности, продолжительность жизни повышает чай матча.

Регулярное употребление этого напитка приводит к замедлению процессов старения организма. Также этот чай способен защитить от развития некоторых заболеваний.

В состав чая матча входят пищевые волокна, витамины, железо, натрий, кальций, калий, цинк. Употребление этого напитка снижает уровень сахара и холестерина, что способствует укреплению иммунитета человека.

Ранее японские учёные обнаружили зависимость между состоянием иммунной системы в старости и частотой смеха.