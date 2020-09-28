Ожирение снижает пластичность мозга - учёные

Учёные из Австралии провели исследование, которое показало, что у людей, страдающих ожирением, могут быть нарушения в работе головного мозга и когнитивные расстройства, сообщает "Популярна механика".

В экспериментах приняли участие 30 человек. У 50% из них были лишние килограммы.

Специалисты использовали транскраниальную магнитную стимуляцию. Данный метод применяется для неинвазивной стимуляции коры головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов.

В результате выяснилось оказалось, что у людей с ожирением снижается нейропластичность мозга.

"…Мы впервые показали, что ожирение ведёт к ослаблению функции мозга, и это является ещё одним аргументом в пользу борьбы с эпидемией излишнего веса", — отметил один из авторов исследования.

Ранее врачи озвучили способ убрать опасный жир с живота.