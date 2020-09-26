Врачи озвучили способ убрать опасный жир с живота

Ранее учёные пришли к выводу, что люди с большим количеством жира на животе подвержены риску преждевременной смерти.

Врачи клиники Майо рассказали, как избавиться от жира на животе и снизить риск развития смертельных заболеваний.