Ранее учёные пришли к выводу, что люди с большим количеством жира на животе подвержены риску преждевременной смерти.
Врачи клиники Майо рассказали, как избавиться от жира на животе и снизить риск развития смертельных заболеваний.
"Сосредоточьтесь на растительной диете с преобладанием свежих или замороженных овощей и фруктов. Выбирайте постные источники белка и нежирные молочные продукты. Ешьте только цельнозерновые продукты — непереработанные крупы, хлеб, кексы и тому подобное. Уменьшите потребление сахара, а также избегайте полуфабрикатов", — советуют медики.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.