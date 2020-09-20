В ВОЗ объяснили, что беспечность в поведении и несоблюдение элементарных гигиенических норм во время пандемии, — и есть причины, по которым заболевших с каждым днём становится всё больше.
"Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе. Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук", — заявили в представительстве ВОЗ.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.