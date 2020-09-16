Китайские учёные утверждают, что такие психические расстройства, как депрессия и тревожность, негативно отражаются на здоровье костей. Специалисты провели исследование, которое показало, что расстройства психики приводят к сокращению объёма минеральных веществ, в которых нуждаются кости. Таким образом, стресс повышает риск переломов.
Специалисты провели исследование, в ходе которого учёные создали условия, имитирующие жизнь на космической станции. Участники эксперимента жили в небольшом пространстве, им приходилось сталкиваться с различными сложностями, решать конфликтные ситуации и т. д. Всё это приводило к хроническому стрессу.
"При стрессе костная ткань формируется медленнее — это прослеживается по молекулам-маркерам, которые производятся в организме в процессе роста костей. Плюс, мы зафиксировали повышенный уровень норадреналина среди участников опыта", — отмечают авторы исследования.
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