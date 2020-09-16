Стресс разрушает кости — учёные

Китайские учёные утверждают, что такие психические расстройства, как депрессия и тревожность, негативно отражаются на здоровье костей. Специалисты провели исследование, которое показало, что расстройства психики приводят к сокращению объёма минеральных веществ, в которых нуждаются кости. Таким образом, стресс повышает риск переломов.

Специалисты провели исследование, в ходе которого учёные создали условия, имитирующие жизнь на космической станции. Участники эксперимента жили в небольшом пространстве, им приходилось сталкиваться с различными сложностями, решать конфликтные ситуации и т. д. Всё это приводило к хроническому стрессу.