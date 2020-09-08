Минздрав: первая партия вакцины от коронавируса введена в обращение

Минздрав России сегодня объявил, что первая партия коронавирусной вакцины Sputnik V "прошла необходимые испытания на качество" и была введена в обращение среди населения.
В ведомстве также сообщили, что в ближайшее время ожидается поставка первых партий вакцины в регионы страны.
"Клинические испытания показали очень хороший профиль безопасности", — считает заместитель директора научного отдела Центра Гамалея Денис Логунов.
По его словам, в ходе исследования серьёзных побочных эффектов не выявлено, "у 100% добровольцев развился стабильный гуморальный и клеточный иммунный ответ на этапах 1 и 2 испытаний".
В испытаниях, которые продолжаются после регистрации препарата, примут участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо. Испытания пройдут в нескольких государственных медицинских учреждениях Москвы. За показателями каждого добровольца будут наблюдать в течение шести месяцев со дня получения вакцины.
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