Минздрав: первая партия вакцины от коронавируса введена в обращение

Минздрав России сегодня объявил, что первая партия коронавирусной вакцины Sputnik V "прошла необходимые испытания на качество" и была введена в обращение среди населения.

В ведомстве также сообщили, что в ближайшее время ожидается поставка первых партий вакцины в регионы страны.

"Клинические испытания показали очень хороший профиль безопасности", — считает заместитель директора научного отдела Центра Гамалея Денис Логунов.

По его словам, в ходе исследования серьёзных побочных эффектов не выявлено, "у 100% добровольцев развился стабильный гуморальный и клеточный иммунный ответ на этапах 1 и 2 испытаний".

В испытаниях, которые продолжаются после регистрации препарата, примут участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо. Испытания пройдут в нескольких государственных медицинских учреждениях Москвы. За показателями каждого добровольца будут наблюдать в течение шести месяцев со дня получения вакцины.