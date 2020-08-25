Испанские кардиологи: лекарства от давления лучше пить перед сном

Кардиологи университета Винго (Испания) пришли к выводу, что эффективность лекарств от давления может зависеть от времени дня.

Учёные доказали, что приём таблеток от повышенного давления перед сном позволяет лучше контролировать гипертонию и сокращает риск возникновения сердечных приступов и преждевременной смерти.

А вот приём препаратов с утра такого эффекта не даёт. Специалисты отмечают, что очень важно, чтобы давление было нормальным в процессе сна.

"Эффект времени приема медикаментов был прямо связан со снижением смертности пациентов в ходе нашего исследования", — пояснил руководитель исследования доктор Рамон Хермида.

Исследователи изучали данный вопрос на протяжении пяти лет. В результате они выяснили, что у здоровых людей во время сна давление падает до 20%. Но у людей с повышенным давлением и хронической гипертонией этого не наблюдается.

Учёные считают, что кардиологам следует принимать во внимание выводы исследований, чтобы улучшить качество жизни больных гипертонией людей и снизить риск преждевременной смерти от болезней сердца и сосудов.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что черника, грецкие орехи и семечки помогают снизить давление.