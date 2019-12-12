Специалисты выяснили, что для снижения кровяного давления помогают не только лекарства, но и определенные продукты. Так, ученые советуют гипертоникам, включить в свой рацион следующие продукты:
При ежедневном употреблении 200 граммов черники уже через месяц улучшается кровообращение.
Грецкие орехи могут прекрасно заменить сладости, например, печенье или пирожные.
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника содержат большое количество магния и линолевой кислоты, поэтому их употребление поможет расслабить сосуды. По мнению ученых, эти продукты не могут заменить лекарственные препараты, но они могут быть отличным дополнением к назначенным врачом лекарствам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как снизить давление в домашних условиях.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.