Врачи назвали продукты, снижающие давление

Специалисты выяснили, что для снижения кровяного давления помогают не только лекарства, но и определенные продукты. Так, ученые советуют гипертоникам, включить в свой рацион следующие продукты:

Чернику

При ежедневном употреблении 200 граммов черники уже через месяц улучшается кровообращение.

Грецкие орехи

Грецкие орехи могут прекрасно заменить сладости, например, печенье или пирожные.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника содержат большое количество магния и линолевой кислоты, поэтому их употребление поможет расслабить сосуды. По мнению ученых, эти продукты не могут заменить лекарственные препараты, но они могут быть отличным дополнением к назначенным врачом лекарствам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как снизить давление в домашних условиях.