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Инфекционист: "Открытие школ не приведёт к вспышке COVID-19"

Здоровье

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что открытие школ 1 сентября, проведение праздничных линеек и отмена дистанционного обучения не должны вызвать вспышку коронавирусной инфекции.

Он утверждает, что если будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности, то ученикам вирус не грозит. Согласно данным статистики, дети реже заболевают коронавирусом (5-7% среди общего числа заражённых в стране).

Даже если ребёнок заболел дома и пришёл в школу, активного распространения вируса не будет.

"Этого не произойдёт из-за отсутствия длительных контактов, в случае если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться", — сказал врач.

По словам специалиста, основная угроза для школьников — это ОРВИ, так как в данном случае для заражения достаточно находиться в одном помещении, но заболеваемость ими всё равно будет меньше благодаря принятым противоэпидемиологическим мерам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Минпросвещения назвали фейком сообщения о переходе школ на удалёнку.

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