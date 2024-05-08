Чехия борется с туристами-алкоголиками: новые запреты на мальчишники и девичники в Праге

Чехия начала бороться против туристов-алкоголиков и дебоширов

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чехия взялась за борьбу с туристами-алкоголиками и дебоширами, пытаясь положить конец традиции устраивать шумные мальчишники в Праге.

Фото: commons.wikimedia.org by David Sedlecký is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В столице предлагают запретить "скандальные" маскарадные костюмы. Это предложение исходит от членов совета центрального района Праги 1, которые призывают городские власти обсудить возможный запрет, целью которого является сдерживание иностранных мальчишников и девичников.

Британские эксперты, специализирующиеся на организации заездов буйных туристов, выступили с критикой этого запрета.

"Это предложение кажется нелепым. Как и слишком рьяный и неэффективный 'запрет на мальчишники' в Амстердаме, это лишь спровоцирует еще больше бронирований мальчишников или девичников в Праге", — комментирует Мэтт Мавир, управляющий директор компании Last Night of Freedom, отправляющей тысячи таких туристов в Прагу каждый год.

По словам Мавира, мальчишники и девичники являются ключевым элементом здоровой туристической индустрии, привнося в Прагу веселье и экономическую выгоду. Отказ от этого рынка может оказаться весьма невыгодным.