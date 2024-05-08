Чехия борется с туристами-алкоголиками: новые запреты на мальчишники и девичники в Праге

Чехия взялась за борьбу с туристами-алкоголиками и дебоширами, пытаясь положить конец традиции устраивать шумные мальчишники в Праге.
В столице предлагают запретить "скандальные" маскарадные костюмы. Это предложение исходит от членов совета центрального района Праги 1, которые призывают городские власти обсудить возможный запрет, целью которого является сдерживание иностранных мальчишников и девичников.
Британские эксперты, специализирующиеся на организации заездов буйных туристов, выступили с критикой этого запрета.
"Это предложение кажется нелепым. Как и слишком рьяный и неэффективный 'запрет на мальчишники' в Амстердаме, это лишь спровоцирует еще больше бронирований мальчишников или девичников в Праге", — комментирует Мэтт Мавир, управляющий директор компании Last Night of Freedom, отправляющей тысячи таких туристов в Прагу каждый год.
По словам Мавира, мальчишники и девичники являются ключевым элементом здоровой туристической индустрии, привнося в Прагу веселье и экономическую выгоду. Отказ от этого рынка может оказаться весьма невыгодным.
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