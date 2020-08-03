В Минпросвещения назвали фейком сообщения о переходе школ на удалёнку

Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что публикации в социальных сетях о том, что планируется снова перевести школы на дистанционное обучение, являются фейком.

Он подчеркнул, что в Минпросвещения эту информацию опровергают.

Напомним, что ранее стали появляться сообщения о том, что власти собираются ужесточить карантинные меры и с 21 сентября перевести школы на удалённый формат.

"Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом", — заявил Зайцев.

Также он добавил, что в Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о том, что возможна вторая волна коронавируса.

Ранее директор Центра геополитики ИФПИ Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова рассказала о недостатках Болонской системы образования, о том, кому выгодно дистанционное образование, кто конкретно продвигает эту практику у нас в стране и почему это не может считаться образованием.