Секреты быстрого отрастания здоровых волос: советы экспертов

Как ускорить процесс роста волос: советы специалиста

Итак, когда мы устаем от короткой стрижки, естественным следующим шагом становится отращивание волос. Но как сделать это быстро и безболезненно? Вот несколько советов от экспертов.

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Правильно подберите расческу: вам понадобится несколько видов расчесок. Одна с редкими зубьями для бережного расчесывания волос после мытья, другая для укладки, и массажная расческа для улучшения циркуляции крови в коже головы. Помните, что кудрявые и пористые волосы следует расчесывать влажными, а прямые — почти сухими.

Выберите подходящие шампунь и бальзам: подбирайте средства для мытья волос, учитывая состояние кожи головы и длину волос. Лучше выбирать шампуни, которые эффективно очищают кожу головы, увлажняют волосы, не утяжеляют их и сохраняют объем после укладки.