Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Диабет развивается тогда, когда поджелудочная железа не может вырабатывать необходимое количество инсулина, или организм не реагирует на него так, как нужно. Из-за этого эндокринная система пытается преобразовать поступающий сахар в полезную энергию.

Врачи заявляют, что если скорректировать рацион, то это позволит регулировать уровень глюкозы в крови.

По словам специалистов, греческий йогурт представляет собой продукт с низким содержанием сахара и углеводов, но богатый белком.

"Греческий йогурт с высоким содержанием жира лучше для людей с диабетом, что может показаться странным, но плохая репутация жира на самом деле не оправдана. Все дело в том, что существуют различные виды насыщенных жиров. По сути, некоторые из них увеличивают риск сердечных заболеваний, а некоторые — нет", — сообщили врачи.

У пациентов, которые каждый день употребляют греческий йогурт, самый низкий риск инсулинорезистентности, а также более низкий уровень сахара в крови.

Для получения максимальной пользы, эксперты советуют есть продукт с орехами или ягодами.

Ранее врачи назвали продукты, которые нельзя есть при диабете.