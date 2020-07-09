Врачи назвали продукты, которые нельзя есть при диабете

Врачи назвали три продукта, которые нельзя есть людям с сахарным диабетом второго типа.

Так, диабетикам нужно отказаться от употребления:

белой пасты;

белого хлеба;

сдобной выпечки.

Это связано с тем, что эти продукты содержат углеводы, из-за чего повышается уровень сахара в крови. Также к числу опасных продуктов относятся и еда на вынос.

Врачи отмечают, что такая пища влияет на каждого человека по-разному, поэтому рекомендуется измерять уровень сахара после ее употребления.

Многие люди даже не подозревают о том, что у них диабет. Нужно внимательно относиться к изменениям в состоянии своего здоровья.

Симптомы диабета:

потеря веса;

постоянная жажда;

чувство усталости;

долгое заживление ран.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об основателях клуба "Прощай, диабет!" Борисе Жерлыгине и Борисе Грачеве. Они не только сами избавились от диабета без помощи врачей и лекарств, но и помогают другим людям.