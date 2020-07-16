Врачи извлекли из горла японки живого паразита

25-летняя жительница Токио обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в горле, которая продолжалась в течение пяти дней.

Врачи Международной больницы Святого Луки взяли у нее анализ крови и провели осмотр, после чего в левой миндалине пациентки они обнаружили живого черного червя длиной 3,8 сантиметров.

Медики извлекли его пинцетом, после чего самочувствие девушки стало улучшаться.

В горле пациентки поселился Pseudoterranova azarasi — это паразит, которым можно заразиться при употреблении сырой рыбы.

Оказалось, что девушка за пять дней до обращения в больницу ела сашими — блюдо, приготовленное из сырой рыбы. После этого у нее стало болеть горло.

Сообщается, что в последнее время во всех странах мира участились случаи заражения паразитами. Это связано с тем, что суши и сашими пользуются большой популярностью.

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