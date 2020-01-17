В Кемерове врачи извлекли из уха мужчины таракана

Мужчина, из уха которого медики извлекли таракана, чувствует себя хорошо.

"Извлечение насекомых — достаточно рядовая процедура", - пояснили врачи.

Пациента беспокоили сильные боли в ухе

Оказалось, что они были вызваны присутствием насекомого в слуховом канале.

По словам мужчины, он переночевал в общежитии, а утром стал себя плохо чувствовать.

Пациенту оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мужчина находится дома.

Медики напоминают, что в таких случаях не нужно пытаться извлечь насекомое самостоятельно, чтобы не ухудшить ситуацию. Лучше сразу обратиться за помощью к специалисту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи достали из уха школьницы живого таракана.