Мужчина, из уха которого медики извлекли таракана, чувствует себя хорошо.
"Извлечение насекомых — достаточно рядовая процедура", - пояснили врачи.
Оказалось, что они были вызваны присутствием насекомого в слуховом канале.
По словам мужчины, он переночевал в общежитии, а утром стал себя плохо чувствовать.
Пациенту оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мужчина находится дома.
Медики напоминают, что в таких случаях не нужно пытаться извлечь насекомое самостоятельно, чтобы не ухудшить ситуацию. Лучше сразу обратиться за помощью к специалисту.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи достали из уха школьницы живого таракана.
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