Члены экипажа судна, приписанного к Маршалловым островам, находятся в изоляции, в порту Чжоушан.
10 июня в процессе стандартной проверки экипажей иностранных судов, у одного из россиян тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат.
Заболевший является членом экипажа корабля, который приписан к порту на Маршалловых островах.
24 мая экипаж покинул Россию и через пять дней пересел на корабль в Гонконге.
"За десять дней плавания корабль заходил в Пусан и Шанхай. В порте Чжоушан судно встало на ремонт. За этот период у членов экипажа не проявлялись никакие симптомы болезни", — сообщает Молодой.Дальневостойник.РФ
В Чжоушане моряке высадились на берег. В настоящее время члены экипажа проходят диагностику и лечение в больнице.
Судно продезинфицировали, 27 близких контактов изолировали. За состоянием их здоровья наблюдают врачи.
Данных о названии суда и именах и фамилиях членов экипажа пока нет.
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