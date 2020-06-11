Российские моряки застряли в Китае из-за карантина

Члены экипажа судна, приписанного к Маршалловым островам, находятся в изоляции, в порту Чжоушан.

10 июня в процессе стандартной проверки экипажей иностранных судов, у одного из россиян тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат.

Заболевший является членом экипажа корабля, который приписан к порту на Маршалловых островах.

24 мая экипаж покинул Россию и через пять дней пересел на корабль в Гонконге.

"За десять дней плавания корабль заходил в Пусан и Шанхай. В порте Чжоушан судно встало на ремонт. За этот период у членов экипажа не проявлялись никакие симптомы болезни", — сообщает Молодой.Дальневостойник.РФ

В Чжоушане моряке высадились на берег. В настоящее время члены экипажа проходят диагностику и лечение в больнице.

Судно продезинфицировали, 27 близких контактов изолировали. За состоянием их здоровья наблюдают врачи.

Данных о названии суда и именах и фамилиях членов экипажа пока нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выпущенных с Diamond Princess россиян отправили в карантин.