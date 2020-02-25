Выпущенных с Diamond Princess россиян отправили в карантин

Две недели проведут в карантине россияне. Речь идет о гражданах России, которые были пассажирами лайнера Diamond Princess.

В карантин отправили семь человек. При врачебном осмотре признаков коронавируса у них не выявлено. Однако медики будут за ними наблюдать 14 дней.

Россиян разместили в больнице Владивостока.

"Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства Приморья.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что выпущенные с лайнера граждане Украины отказались от эвакуации.