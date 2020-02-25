Две недели проведут в карантине россияне. Речь идет о гражданах России, которые были пассажирами лайнера Diamond Princess.
В карантин отправили семь человек. При врачебном осмотре признаков коронавируса у них не выявлено. Однако медики будут за ними наблюдать 14 дней.
Россиян разместили в больнице Владивостока.
"Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства Приморья.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что выпущенные с лайнера граждане Украины отказались от эвакуации.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.