В ВОЗ удивились низкой смертности от COVID в России

В России слишком низкие цифры по смертности от коронавируса. Этот факт отметили во Всемирной организации здравоохранения.

Мнение по этому вопросу выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это, безусловно, необычно, что количество смертей в отношении к подтвержденным больным столь низкое. Но опять же, в России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", — отметил представитель Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ пояснили, что страны по-разному учитывают смертность от инфекции. В ближайшее время некоторые из них намерены изменить подход к статистике, что приведет к новым данным.

Ранее депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в столице в мае. Как показала статистика, лишь в 3,8% смертей, которые были зарегистрированы в Москве, основной или косвенной причиной был COVID-19.