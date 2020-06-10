Уровень смертности вырос в Москве

В мае в Москве скончались 15 713 человек. Из них 5 260 — от коронавируса в качестве основной или сопутствующей причины.

По данным столичного департамента здравоохранения, по сравнению со среднегодовым значением за май, в 2020 году смертность выросла на 5799 случаев. В 92% из них виной стал коронавирус.

Согласно статистике, в 2757 случаях летальных исходов COVID-19 был основной причиной смерти. Здесь учтены и 433 случая, когда пациенты имели отрицательный результат на инфекцию, однако патологоанатомическое вскрытие позднее вирус обнаружило.

От сопутствующих хронических заболеваний, которые обострились при заражении коронавирусом, скончались 2503 москвича. У них был положительный тест на COVID-19.

Таким образом, лишь в 3,8% случаев коронавирус был основной или косвенной причиной смерти жителей Москвы в мае. В Нью-Йорке этот показатель составляет 10,7%, в Мадриде — 21,5%, в Лондоне — 22,7%, в Стокгольме — 15,2%.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в мире сменился глобальный лидер по смертности от коронавируса. Этот печальный статус получила Мексика.