Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, что в случае возникновения боли в области живота нужно насторожиться. Это может указывать на дефицит клетчатки в организме.
Стоит напомнить, что клетчатку содержат: бобовые, крупы, овощи и фрукты.
Из-за нехватки клетчатки в организме образуются мешковидные выпячивания стенок толстой кишки. Если их не выявить своевременно, то они увеличиваются и приводит к возникновению сильных болей в животе.
Также у пациента могут быть нарушение стула и вздутие животе.
"В такой ситуации высок риск кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту", — отметила Смирнова.
Проктолог добавила, что при появлении боли в животе особенно должны насторожиться пожилые люди.
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