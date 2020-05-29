Проктолог объяснила причины частых болей в животе

Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, что в случае возникновения боли в области живота нужно насторожиться. Это может указывать на дефицит клетчатки в организме.

Стоит напомнить, что клетчатку содержат: бобовые, крупы, овощи и фрукты.

Из-за нехватки клетчатки в организме образуются мешковидные выпячивания стенок толстой кишки. Если их не выявить своевременно, то они увеличиваются и приводит к возникновению сильных болей в животе.

Также у пациента могут быть нарушение стула и вздутие животе.

"В такой ситуации высок риск кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту", — отметила Смирнова.

Проктолог добавила, что при появлении боли в животе особенно должны насторожиться пожилые люди.

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