В повседневности лучше использовать обычное мыло, поскольку антибактериальное мыло увеличивает устойчивость к антибиотикам.
Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.
"Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Почему? Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное — содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии. Я бы оставил антибактериальное мыло для какого-то специфического применения, для особых категорий больных. Вот для широкого применения достаточно просто мыла", — считает медик.
Известный врач Александр Мясников напомнил россиянам о самой эффективной мере защиты против коронавируса нового типа. Речь идет о социальной дистанции, которую жители России должны учитывать, выходя из дома и посещая различные общественные места.
По мнению Мясникова, исполнение социальной дистанции - самое трудное из всех введенных ограничительных мер, но и самая важная, поскольку без социальной дистанции человеку ничего не поможет противостоять COVID-19, даже медицинская маска.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Пока ученые всего мира бьются над созданием вакцины от коронавируса, антивакцинаторское (чаще его называют антипрививочным) движение мобилизует свои силы на борьбу с ней.
Многие отмечают, что несмотря на рождение трех детей, Кейт Миддлтон сохраняет стройную и подтянутую фигуру.
Инсайдеры рассказали секрет питания герцогини Кембриджской.
Оказывается, что Миддлтон полностью исключила сахар и другие сладкие продукты из рациона. Она употребляет в пищу овощи, фрукты и ягоды, а также рыбу. Мясо герцогиня ест очень редко и в основном предпочитает вегетарианские блюда.
Также Миддлтон часто добавляет в свою еду острые индийские специи.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.