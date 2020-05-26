Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Известный врач Александр Мясников напомнил россиянам о самой эффективной мере защиты против коронавируса нового типа. Речь идет о социальной дистанции, которую жители России должны учитывать, выходя из дома и посещая различные общественные места.

По мнению Мясникова, исполнение социальной дистанции - самое трудное из всех введенных ограничительных мер, но и самая важная, поскольку без социальной дистанции человеку ничего не поможет противостоять COVID-19, даже медицинская маска.