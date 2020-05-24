За сутки в России выявили 8599 случаев заболевания

За прошедшие сутки в России коронавирус был диагностирован у 8599 человек. Это минимальный показатель с 1 мая.

Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Суточный прирост составил всего 2,6%. Днем ранее он был 2,9%. Общее количество заболевших в стране достигло отметки в 344481 человек.