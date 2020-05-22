Специалисты из Медицинской школы Университета Колорадо обнаружили новый способ, с помощью которого клетки в центральной нервной системе регенерируют и восстанавливаются после повреждения. Они заявили, что зрелые олигодендроциты могут способствовать восстановлению нервной системы путем создания новых миелиновых оболочек. Миелиновые оболочки окружают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов в мозг и из мозга.
О том, можно ли восстановить нервные клетки, рассказала врач-невролог Наталья Суворинова.
"Да, конечно, можно, потому что существует фактор роста нейронов и ряд препаратов уже сейчас есть, который активирует этот фактор роста нейронов. В принципе, ничего такого нового нет. Это известно, и этот механизм давно исследуется, изучается и используется.
Данный способ поможет в лечении травм головного мозга, инсультов — всех инсультов с кровоизлиянием, ишемических инсультов, процессов дегенерации мозговой ткани, например, болезнь Альцгеймера. Также можно будет лечить большинство заболеваний, которые связаны с разрушением клеток головного мозга, если это головной мозг. Если это периферические нейроны, полинейропатия и также различные травмы.
На самом деле есть несколько механизмов. Во-первых, это угнетение апоптоза. Апоптоз — это механизм разрушения собственных клеток. Он запрограммирован. Во-вторых, это активация фактора роста нейронов. Это совершенно другой механизм, он тоже у всех нас есть.
Нервные клетки вообще частично восстанавливаются в процессе жизни. То, что они не восстанавливаются, это неправда, миф. Они имеют способность к самовосстановлению. Есть фактор роста, который запускает восстановление клеток. Просто его пытаются активизировать. Это природная способность, которая изначально заложена", — заключила эксперт.
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