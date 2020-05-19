Специалисты из Медицинской школы Университета Колорадо обнаружили новый способ, с помощью которого клетки в центральной нервной системе регенерируют и восстанавливаются после повреждения.
Так, специалистам удалось определить, какое влияние двигательное обучение оказывает на стимуляцию клеточных процессов, улучшая восстановление после повреждения олигодендроцитов (клеток, которые играют важную роль в процессе восстановления неврологической функции человека).
Ученые провели исследование на мышах с рассеянным склерозом.
"Зрелые олигодендроциты могут способствовать восстановлению нервной системы путем создания новых миелиновых оболочек. Миелиновые оболочки окружают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов в мозг и из мозга. Это открытие является прорывным и потенциально предлагает новую цель для терапии пациентов с неврологической инвалидностью", — сообщила доктор Итан Джей Хьюз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровая пища восстановит нервные клетки.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.