Специалисты обнаружили механизм, восстанавливающий нервные клетки

Специалисты из Медицинской школы Университета Колорадо обнаружили новый способ, с помощью которого клетки в центральной нервной системе регенерируют и восстанавливаются после повреждения.

Так, специалистам удалось определить, какое влияние двигательное обучение оказывает на стимуляцию клеточных процессов, улучшая восстановление после повреждения олигодендроцитов (клеток, которые играют важную роль в процессе восстановления неврологической функции человека).

Ученые провели исследование на мышах с рассеянным склерозом.

"Зрелые олигодендроциты могут способствовать восстановлению нервной системы путем создания новых миелиновых оболочек. Миелиновые оболочки окружают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов в мозг и из мозга. Это открытие является прорывным и потенциально предлагает новую цель для терапии пациентов с неврологической инвалидностью", — сообщила доктор Итан Джей Хьюз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровая пища восстановит нервные клетки.