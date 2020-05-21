Молочные продукты снижают риск развития диабета и гипертонии

Ученые провели исследование с целью выяснить, как активное употребление молочных продуктов влияет на риск развития сахарного диабета и гипертонии.

В исследовании участвовали 147 8212 человек из разных стран мира в возрасте от 35 до 70 лет. Все участники исследования заполнили анкеты на тему их питания, причем они указывали долю молочных продуктов в рационе (йогуртов, сыра, молока).

В процессе исследования специалисты учитывали возраст человека, состояние здоровья. Они оценивали показатели уровня сахара в крови и холестерина.

Что показало исследование?

Специалисты пришли к выводу, что молочные продукты нужно употреблять два раза в день.

Употребление жирных молочных продуктов приводит к снижению риска гипертонии и сахарного диабета (на 11% и 12% соответственно), а если употреблять молочные продукты три раза в день, то на 13% и 14% соответственно.

Ранее "Правда.Ру" писала о популярных мифах о молочных продуктах.