Ученые провели исследование с целью выяснить, как активное употребление молочных продуктов влияет на риск развития сахарного диабета и гипертонии.
В исследовании участвовали 147 8212 человек из разных стран мира в возрасте от 35 до 70 лет. Все участники исследования заполнили анкеты на тему их питания, причем они указывали долю молочных продуктов в рационе (йогуртов, сыра, молока).
В процессе исследования специалисты учитывали возраст человека, состояние здоровья. Они оценивали показатели уровня сахара в крови и холестерина.
Специалисты пришли к выводу, что молочные продукты нужно употреблять два раза в день.
Употребление жирных молочных продуктов приводит к снижению риска гипертонии и сахарного диабета (на 11% и 12% соответственно), а если употреблять молочные продукты три раза в день, то на 13% и 14% соответственно.
Ранее "Правда.Ру" писала о популярных мифах о молочных продуктах.
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