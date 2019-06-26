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Автор Анна Стрельцова

Популярные мифы о молочных продуктах

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Употреблять молочные продукты можно не только в чистом виде, но и добавлять их в различные блюда, придумать идеальные сочетания и наслаждаться готовкой. Популярность молока и других продуктов питания всегда держалась на одинаковом уровне. На данный момент он не снижен, но всё больше людей стараются отказываться от употребления молочных продуктов — они видят причину в их негативном воздействии на организм, отрицательном влиянии на пищеварительную систему. В интернете можно найти множество интересных утверждений про молоко, не имеющих основы или подкрепления. Пришло время разобраться с популярными мифами о молочных продуктах и начать нормально относиться к любым вкусам и предпочтениям.


Все ли молоко одинаково полезно

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1. В молочных продуктах есть казеин, закисляющий организм

Казеин действительно является важным составляющим молочных продуктов, он выступает в роли главного из белков. Его состав богат аминокислотами, которые нельзя заменить. Организм человека не может производить их, поэтому ему необходимы продукты, позволяющие насыщаться данным видом веществ. Аллергическую реакцию организма может вызвать любой белок, казеин входит в их список. Всё зависит от особенностей восприятия и принятия различных веществ. Как понять, что казеин не подходит? Если он вызывает боль в животе или сильную тошноту, то лучше не есть молочные продукты. В остальных случаях риска для появления аллергии нет. Для составления точной картины лучше проконсультироваться с врачом. Большинство специалистов считает, что закислить тело невозможно. Даже при большом желании и количестве кислотных продуктов в рационе.

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2. Из-за молока в организме появляется много слизи

Научных доказательств и обоснований, что молоко может способствовать появлению мокроты или чрезмерному выделению слизи, пока не существует. Данная теория возникла примерно в двенадцатом веке(!), но до сих встречается среди врачебной практики и имеет множество последователей. Когда ребенок сталкивается с заболеванием дыхательный путей, врач-педиатр может сказать родителям отказаться от молока и молочных продуктов — тогда кашель, бронхит и ринит сразу начнут проходить. Специалисты в прошлом году провели исследования, показывающие, что после употребления молока в организме действительно становилось чуть больше слизи. Но детальные анализы говорили, что это лишь ощущения человека, а с физиологией они не имеют тесной связи. Они могут быть провоцированы действием муцинов, которые содержатся в слюне и позволяют склеивать пищу еще в процессе пережевывания.

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3. Организм взрослого человека не может усвоить молоко

Люди привыкли считать, что молоко подходит для кормления детей. С возрастом человек теряет нужный фермент для его переваривания и не может нормально справляться с молоком и молочными продуктами. Но исследования опровергают данную теорию. Они говорят лишь об определенных процентах людей по всей планете, имеющих непереносимость сахара в молоке. Её причиной является невысокая активность важного фермента — лактазы. Его задача — расщеплять лактозу на составные части и давать ей нормально перевариваться. Вместо отказа от молока лучше сдать анализ на непереносимость лактозы и увидеть точные результаты и рекомендации.

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Фото: m.rzn.info

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Темы молоко здоровье молочные продукты мифы о молочных продуктах питания
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