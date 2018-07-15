Ученые составили список опасных фруктов и ягод

Ягоды и фрукты приносят не только пользу, но и вред человеку. Дело в содержащихся в них "компонентах", которые могут нарушить работу органов. Эксперты экологической организации Environmental Working Group рассказали, к каким дарам природы надо относиться осторожно.

Открывает список груша. Специалисты советуют не злоупотреблять этим фруктом. Дело в том, что он содержит большое количество грубой клетчатки, она может быть катализатором расстройств органов пищеварения.

Не поблагодарит желудок "хозяина" и за виноград. В нем много сахара, который, попав в организм, начинает бродить. Схожий эффект дает и арбуз. После его вкушения может начаться газообразование и вздутие. Ученые особенно советуют воздержаться от этого лакомства перед и после приема пищи.

Любителем абрикосов и персиков рекомендуют ограничить количество потребляемых фруктов, так как они раздражают слизистую желудка. Аккуратным надо быть и с черешней, особенно людям, страдающим гастритом, повышенной кислотностью желудочного сока и сахарным диабетом. Все же остальным не стоит лакомиться летними ягодами непосредственно после трапезы, итогом этого может стать несварение.

Есть среди неполезных фруктов и представители "семейства" цитрусовых. Их сок слишком агрессивен для слизистой, поэтому страдающим от заболеваний поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки лучше воздержаться от этих кушаний.

"Правда.Ру" уже рассказывала, что специалисты рекомендуют перед едой опускать яблоки на 15 мин в смесь воды и соды, так плоды очистятся от пестицидов. Они увеличивают урожайность, однако, сохраняясь на фруктах и попадая в организм человека, действуют на него пагубно.

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