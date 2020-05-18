Кандидат медицинских наук Елена Вартанян рассказала, сколько часов необходимо спать в сутки для поддержания иммунитета в период самоизоляции.
"Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее 8 часов в сутки)", — сообщила врач.
Врач добавила, что для того чтобы избежать развития болезней сердца и сосудов, нужно регулярно принимать лекарства, выписанные лечащим врачом, контролировать артериальное давление, есть меньше соли и продуктов, богатых насыщенными жирами.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала основную причину ослабления иммунитета человека. По словам специалиста, к ослаблению иммунитета приводит бесконтрольное употребление антибиотиков. Также специалист отметила, что антибиотики не убивают вирусы, они лечат бактериальные инфекции, которые возникают при осложнениях от вирусных заболеваний.
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