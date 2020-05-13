Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность

Врач-педиатр Татьяна Буцкая сообщила, что заражение коронавирусом может серьезно отразиться на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка. Если женщина заразилась коронавирусом в первом триместре беременности, то это может отразиться на росте плода, если во втором, то на развитии ребенка.

Специалист добавила, что у женщин на поздних сроках беременности живот поджимает легкие и уменьшает их объем, поэтому, если женщина заболела коронавирусом, то у нее может развиться дыхательная недостаточность.

В некоторых российских регионах, согласно рекомендациям Минздрава РФ по организации наблюдения за беременными в условиях пандемии, акушеры-гинекологи приходят на дом.

Советы беременным женщинам

Беременным женщинам в условиях пандемии до роддома лучше добираться на своем личном транспорте или на такси, так как поездка в машине скорой помощи может быть небезопасна.

Также нужно помнить о том, что для поездки на своем автомобиле нужно оформить пропуск на посещение медицинского учреждения, что может занять несколько часов. В связи с этим педиатр рекомендует при приближении срока родов заново оформлять пропуск на каждый следующий день.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для выписки из роддома нужно пройти два теста на коронавирус.