Минздрав: для выписки из роддома нужно пройти два теста на коронавирус

Из рекомендаций Минздрава РФ следует, что для выписки родильниц и беременных из стационара необходимо провести два теста на выявление COVID-19 с интервалом не менее одних суток.

"Критерий выписки из стационара беременных и родильниц… — двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее одного дня", — говорится в рекомендациях.

Также отмечается, что у кандидата на выписку из больницы должна сохраняться нормальная температура тела в течение трех дней.