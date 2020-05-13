Россиян предупредили о риске психических расстройств после самоизоляции

Депутат Государственной думы, врач-психиатр Борис Менделевич заявил о том, что выход из режима самоизоляции может отразиться на психике россиян, поэтому необходимо создать платформы, куда люди смогут обратиться за помощью.

Какие психические расстройства могут возникнуть?

посттравматическое стрессовое расстройство;

генерализированное тревожное расстройство;

панические настроения;

соматоформные расстройства.

Также психиатр отметил, что, согласно данным последних исследований, тревожность и депрессия на самоизоляции не исчезнут после отмены всех ограничительных мер.

"В настоящее время все работы только ведутся, но уже сейчас очень важна деятельность психологов и психиатров, чтобы они могли оказать помощь тем, кому это необходимо", — сообщил врач.

По словам специалиста, особое внимание нужно уделить психическому здоровью врачей, которые сами заболевают и теряют коллег от коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что меньше половины россиян верят, что самоизоляция спасет от коронавируса.