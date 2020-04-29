Интернет-сервис "Работа.ру", занимающийся поиском и подбором сотрудников для организаций, провел собственное исследование отношения россиян к введенному в стране режиму самоизоляции.
3,3 тысячам респондентов предлагалось ответить на вопрос:
поможет ли это (самоизоляция - прим. ред) сдержать пандемию и ускорить ее окончание.
таковы полученные результаты.
Напомним, что 28 апреля, обращаясь к населению страны, президент особо подчеркнул важность соблюдения самоизоляции и напомнил тем, кто ее игнорирует, ссылаясь на гарантированное Конституцией право на свободу, что
"Свобода каждого ограничена свободой других".
Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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