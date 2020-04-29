Меньше половины россиян верят, что самоизоляция спасет от коронавируса

Интернет-сервис "Работа.ру", занимающийся поиском и подбором сотрудников для организаций, провел собственное исследование отношения россиян к введенному в стране режиму самоизоляции.

3,3 тысячам респондентов предлагалось ответить на вопрос:

поможет ли это (самоизоляция - прим. ред) сдержать пандемию и ускорить ее окончание.

"Да, поможет" ответили чуть меньше 40% опрошенных,

34% "принимают самоизоляцию нейтрально", -

таковы полученные результаты.

Напомним, что 28 апреля, обращаясь к населению страны, президент особо подчеркнул важность соблюдения самоизоляции и напомнил тем, кто ее игнорирует, ссылаясь на гарантированное Конституцией право на свободу, что

"Свобода каждого ограничена свободой других".

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.