Ученые из Канады узнали, сколько человеку нужно секса для счастья

Канадские ученые определили, что для счастливой семейной жизни необязательно часто заниматься сексом. По мнению ученых, нормой может считаться один половой акт в неделю.

Исследователи утверждают, что при нормальных взаимоотношениях между возлюбленными этого хватит для поддержания хорошего микроклимата в семье и счастливой жизни.