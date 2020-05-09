Канадские ученые определили, что для счастливой семейной жизни необязательно часто заниматься сексом. По мнению ученых, нормой может считаться один половой акт в неделю.
Исследователи утверждают, что при нормальных взаимоотношениях между возлюбленными этого хватит для поддержания хорошего микроклимата в семье и счастливой жизни.
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