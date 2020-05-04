Массовые самоубийства врачей были отмечены во многих странах мира, которые столкнулись с угрозой распространения коронавируса нового типа. Медики не выдерживают изнурительных нагрузок и ответственности, которые свалились на их плечи в последние несколько месяцев.

Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала психолог Анна Лозинина.

"Сейчас во многих странах мира происходит примерно одно и то же. Моя подруга, которая работает на скорой помощи в Бруклине, почти каждый день описывает мне кошмар своих будней. От COVID-19 умерли уже трое ее коллег", — сообщила эксперт.

"И когда она выходит с работы на улицу и видит, что люди вокруг не умирают каждые шесть минут, а ходят по улицам, улыбаются, заходят в магазины, к ней как будто возвращается осознание того, что наша реальность — это не только пандемия. И жизнь всё-таки продолжается", — добавила Лозинина.