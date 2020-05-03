Реаниматолог Борис Теплых обвинил департамент здравоохранения Москвы в плохой организации фильтрации потоков больных. По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова, врачи больницы буквально измотаны беспрерывной работой.

"Больше всего изматывает полная неспособность ДЗМ к фильтрации потоков", — пояснил Теплых.

"Вопрос с уходом из жизни паллиативных пациентов не решён на уровне не только ДЗМ, но и всей страны. Если с онкологическими пациентами после многочисленных выступлений появились и нормы, и учреждения. То на инволютивных пациентов внимания почти не обращали. А раз нет регламента, то и нет проблемы", — добавил реаниматолог.