Общее количество вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве достигло 7029. За последние сутки количество вылечившихся увеличилось на 655 человек.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровелb ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029", — утверждает чиновница.

"Число выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно", — добавила Ракова.