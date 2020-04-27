В Британии обеспокоены детским синдромом, связанным с COVID-19

Британские врачи сообщили о росте числе случаев, когда дети попадают в реанимации с мультисистемным воспалительным синдромом. Специалисты считают, что он, возможно, связан с коронавирусом.

Что такое мультисистемный воспалительный синдром?

При данном состоянии наблюдаются боли в животе, также он негативно отражается на работе сердца. Такие случае были зафиксированы среди детей разного возраста.

"Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей", — сообщили медики.

У некоторых детей с такого рода жалобами тест на COVID-19 был положительным, при этом у ряда маленьких пациентов были обнаружены антитела к COVID-19.

Врачи опасаются, что данный синдром связан с коронавирусом или еще какой-либо неизученной инфекцией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Минздраве назвали препараты от коронавируса для детей.