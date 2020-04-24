В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по лечению детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал "360".
В ведомстве отметили, что в борьбе с инфекцией будут эффективны шесть лекарств:
При этом Минздрав подчеркнул, что препаратов, которые дети могли бы принимать в профилактических целях, не существует. Ведомство также сообщило, что в среднем коронавирус способен перейти в тяжелую форму лишь у одного процента заболевших детей.
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