В Минздраве назвали препараты от коронавируса для детей

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по лечению детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал "360".

В ведомстве отметили, что в борьбе с инфекцией будут эффективны шесть лекарств:

интерферон альфа-2b (только если поражены верхние дыхательные пути),

умифеновир,

осельтамивир,

гидроксихлорохин (до лечения делается ЭКГ, далее — мониторинг ЭКГ, имеется ряд ограничений),

лопинавир или ритонавир,

тоцилизумаб.

При этом Минздрав подчеркнул, что препаратов, которые дети могли бы принимать в профилактических целях, не существует. Ведомство также сообщило, что в среднем коронавирус способен перейти в тяжелую форму лишь у одного процента заболевших детей.