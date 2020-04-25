К смерти человека, который заражен короноавирусом, наиболее часто приводит цитокиновый шторм.
Об этом рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.
По его словам, к смерти заболевших приводит аномальная реакция организма на возбудители недуга, называемая цитокиновым штормом.
"Молекулы, которые должны регулировать воспалительный и иммунный ответ, действуя в малых дозах и в конкретных участках организма, производятся системно и в больших концентрациях. Это вызывает хаос", — пояснил Недоспасов.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.