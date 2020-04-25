Академик рассказал, как именно коронавирус убивает организм

К смерти человека, который заражен короноавирусом, наиболее часто приводит цитокиновый шторм.

Об этом рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

По его словам, к смерти заболевших приводит аномальная реакция организма на возбудители недуга, называемая цитокиновым штормом.