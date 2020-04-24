В индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса

Врач из Индии Смита Нарам рассказала, что еще 5 тысяч лет назад в "Аюрведе" была описана болезнь с симптомами коронавируса. Также уже тогда были названы способы ее лечение.

"В аюрведической медицине есть описание вирусов, которые невозможно увидеть. Эти вирусы оседают на легких человека", — сообщила Сита Нарам.

Какие способы лечения предлагала "Аюрведа"?

В первую очередь индийская народная медицина рекомендует изолироваться. Также нужно отказаться от еды и питья, так как это поможет ослабить вирус.

Кроме того, рекомендуется есть и пить все, что ослабляет вирус. Аюрведическая медицина советуют отказаться от употребления следующих

продуктов:

зерновые;

молочные продукты;

красное мясо.

Кроме того, рекомендуется делать упражнения для укрепления дыхательной системы. Также приводится рецепт приготовления травяного чая с несколькими ингредиентами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае нашли тексты "цзягувэнь", которые представляют собой один из старейших образцов китайской письменности. В их встречаются упоминания об эпидемиях 3000-летней давности.