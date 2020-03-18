В Китае нашли тексты "цзягувэнь", которые представляют собой один из старейших образцов китайской письменности. Тексты содержат большое количество ценной информации об истории Древнего Китая.

"Впервые кости и панцири черепах с надписями цзягувэнь были обнаружены в 1899 году в ходе раскопок разрушенной столицы династии Шан-Инь (провинция Хэнань).

Археологи обнаружили здесь огромное количество текстов цзягувэнь.

Так, на одной из кости сохранился текст, в котором говорится об эпидемии, поразившей тогдашнего правителя династии Шан-Инь.

Как в древности боролись с эпидемиями?

В ту эпоху с эпидемией боролись с помощью жертвоприношений.

Кроме того, использовались и другие способы борьбы с эпидемией — изоляция больных, организация специальных мест, где они находились на лечении.

Иными словами, понятие "карантин" было известно в Древнем Китае еще 3000 лет назад", — сообщили китайские исследователи.