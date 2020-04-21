Эксперт рассказал о народных средствах от коронавируса

Чем можно вылечить коронавирус — вопрос, который очень актуален сегодня. Известно, что большинство растений и трав являются целебными.

О том, какие именно травы можно использовать для профилактики коронавируса, рассказал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры медицины МГУ, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.