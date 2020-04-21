Чем можно вылечить коронавирус — вопрос, который очень актуален сегодня. Известно, что большинство растений и трав являются целебными.
О том, какие именно травы можно использовать для профилактики коронавируса, рассказал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры медицины МГУ, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.
"У нас есть лекарственные препараты, входящие в фармокопею. К противовирусным препаратам, которые использует официнальная медицина, относится экстракт эхинацеи, препарат Гипорамин из экстракта листьев облепихи.
Что касается традиционной медицины, рекомендуется использовать эфиромасличные растения, это шалфей, мелисса. Также есть еще масла голосеменных. В частности, пихтовое масло очень хорошо использовать в качестве профилактического средства.
Вообще существует целый список растений, которые можно использовать для профилактики. О них можно прочитать в соответствующей литературе. Только не стоит искать их в интернете, так как там источник неизвестен, нужно смотреть именно авторские издания по фитотерапии", — сообщил эксперт.
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