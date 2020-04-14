Врач заявила, что прибегать к народным методам лечения можно только при появлении первых признаков коронавируса.
Специалист перечислила травы, которые помогут улучшить состояние при коронавирусе. Ведущий научный сотрудник Института токсикологии ФМБА Елена Лесиовская рассказала, что в первую очередь нужно купить:
Также можно использовать: кожуру плодов гранатового дерева, исландский мох, настойку календулы, кору калины.
По словам врача, все эти травы можно приобрести в любой аптеке. Все они уже доказали свою эффективность в борьбе с вирусами. Но пока неизвестно, какие именно из них помогут справиться с коронавирусом нового типа.
Также специалист отметила, что лечиться с помощью трав можно только в первое время после заражения, поэтому их можно принимать в качестве средств профилактики при первых признаках простуды.
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