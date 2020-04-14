Врач рассказала, какие травы можно принимать при коронавирусе

Врач заявила, что прибегать к народным методам лечения можно только при появлении первых признаков коронавируса.

Специалист перечислила травы, которые помогут улучшить состояние при коронавирусе. Ведущий научный сотрудник Института токсикологии ФМБА Елена Лесиовская рассказала, что в первую очередь нужно купить:

астрагалы;

шалфей;

мелиссу лекарственную;

листья бадана толстолистного;

листья брусники;

цветки бузины черной.

Также можно использовать: кожуру плодов гранатового дерева, исландский мох, настойку календулы, кору калины.

По словам врача, все эти травы можно приобрести в любой аптеке. Все они уже доказали свою эффективность в борьбе с вирусами. Но пока неизвестно, какие именно из них помогут справиться с коронавирусом нового типа.

Также специалист отметила, что лечиться с помощью трав можно только в первое время после заражения, поэтому их можно принимать в качестве средств профилактики при первых признаках простуды.

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